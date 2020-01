La voce del cittadino. Marano, tantissime strade al buio. Politici, tecnici e ditta Lep cosa controllano?

139 Visite

Gentile direttore, ormai diverse zone della città di Marano sono al buio: ieri sera piazza Spirito Santo e arterie limitrofe, parte di via Casalanno, spesso e volentieri via Barco, alcuni punti di via Marano-Pianura e tanto altro. Possibile che si debba segnalare al suo giornale e non vi sia un “Cristo” della Lep, la società concessionaria dell’appalto, che vada in giro a verificare? Possibile che i tecnici e i politici del territorio non vedano nulla? Ma oltre a litigare sui rimpasti, cosa fanno i politici locali?

Pasquale (Marano).













