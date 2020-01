Marano, Catone dice no: fallisce il tentativo (da parte dell’opposizione) di presentare una mozione di sfiducia al sindaco.

204 Visite

Fallisce (per ora) il disegno dell’opposizione, intenzionata a sfiduciare il sindaco Visconti con una mozione doveva finire al vaglio del civico consesso. La minoranza non è riuscita nell’intento di racimolare le firme sufficienti (dieci) per la presentazione dell’atto di sfiducia. Da quanto si apprende, uno dei consiglieri di minoranza, Stefano Catone, non avrebbe voluto firmarla. Le motivazioni di tale rifiuto non sono ufficialmente note. Catone era già finito nei mesi scorsi nell’occhio del ciclone per le ripetute assenze in consiglio comunale.

Favorevoli alla mozione si erano dichiarati Giaccio, Albano, Fanelli, Bertini, Monti, Moio, Passariello, Abbatiello e Carandente. Di sortite dal notaio neanche a parlarne: senza l’avallo di qualche viscontiano dissidente difficile che si riesca nell’intento, anche se la consigliera Giaccio aveva annunciato di voler fare un tentativo soprattutto per fare chiarezza all’interno della stessa minoranza.

Il tempo, intanto, stringe: per mandare a casa Visconti (e una delle giunte qualitativamente meno brillanti degli ultimi vent’anni) e tornare al voto già in primavera bisognerebbe sfiduciarlo entro la metà di febbraio.













