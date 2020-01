Il Giugliano torna a casa: al De Cristofaro la sfida con il Marsala

79 Visite

Conto alla rovescia terminato per il Giugliano, che oggi – dopo anni di esilio forzato in quel di Mugnano – tornerà a calcare il prato del rinnovato stadio De Cristofaro, finalmente agibile dopo mesi di annunci e smentite. I gialloblu, reduci dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del Troina, affronteranno in casa il Marsala. Una sfida che sembra essere ampiamente alla portata della truppa guidata da Massimo Agovino, che finora tra le mura amiche si è dovuta inchinare solo alla corazzata Palermo, capolista del girone I. Nei giorni scorsi la società ha comunicato che per la gara di domani contro i siciliani saranno tremila i posti complessivi a disposizione: duemila e cinquecento per i tifosi di casa e cinquecento per gli ospiti. I tagliandi saranno disponibili anche presso il botteghino dell’impianto di via Pigna, a partire dalle 13. Ingresso libero per gli over 80 e gli under 14.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS