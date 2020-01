Elezioni a Casavatore: manifesto pubblico per annunciare la discesa in campo dell’ex sindaco sfiduciato Luigi Maglione

68 Visite

Il M5S strizza l’occhio alle liste civiche. Assorbito il colpo della sfiducia, i noti attori hanno dato il via alle trattative, alle riunioni, per cercare di individuare il nuovo sindaco di Casavatore. Le prime candidature già sono state ufficializzate: il polo di centro destra con Direzione Italia, Fratelli D’Italia e forse anche Forza Italia ha già individuato nella dott.ssa Antonia Corcione il proprio candidato. Dall’altro il Movimento 5 Stelle ha individuato la dott.ssa Elisabetta Puzone, ed il gruppo capitanato dal duo Giuseppe Cifinelli- Alessandro Sorrentino, starebbe tessendo la tela per affiancare una o più liste civiche e abbandonando il vecchio schema di corsa solitaria, adottando in questo caso il tanto vituperato sistema partitico che sino ad ieri ha rappresentato uno dei cavalli di battaglia. Intanto, il gruppo politico dell’ ex sindaca sciolta per camorra Lorenza Orefice, con il pluri consigliere ed assessore Marco Capparone, avrebbero preparato un manifesto in cui annunceranno alla cittadinanza, la volontà di sostenere ancora una volta la ricandidatura dell’ex Sindaco Maglione, ponendo allo stesso una sola condizione imprescindibile, non potranno far parte del progetto politico coloro che hanno determinato la sfiducia dell’amministrazione Maglione, condizione che lo stesso Maglione non vorrebbe accettare, pronto anche a farsi da parte. Altro candidato che sta lavorando alla costruzione di una propria ricandidatura è l’ex Consigliere Francesco Galletta, con il sostegno dei fratelli Marino. Al momento in fase di preparazione una quarta coalizione che punterebbe innanzitutto sulla costituzione di un gruppo omogeneo, pronto a stilare un programma snello e reale, basato su cose realizzabili e non sui soliti progetti lunatici che possa poi scegliere un candidato sindaco capace di essere interprete e sintesi, del programma costruito, da questo gruppo di persone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS