Apre la sede di Italia Viva a Mugnano

anche a Mugnano apre una sede di Italia Viva. Grazie al lavoro messo in campo dal gruppo storico dei renziani cittadini, Domenico Tafuri e Carlo Albanese, e di tanti altri amici e simpatizzanti, il Comitato Mugnano 4.0 trova sede in via dei Fiori 47. Sarà un luogo di confronto e di dibattito sui temi che animeranno la costruzione del programma di governo per la prossima amministrazione comunale. A tal proposito preme sottolineare come l’attuale amministrazione abbia ben governato in questi 5 anni e che sia doveroso partire da questa esperienza per la costruzione della futura compagine politica, rinnovandola e rendendola più coesa.

I temi caldi su cui dibattere riguarderanno l’idea di città che si vuole costruire, in vista anche della redazione del Piano Urbanistico Comunale. Punti fermi saranno la lotta al consumo di suolo, la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con particolare attenzione al centro storico, salvaguardando ciò che è di pregio ma al tempo stesso rivitalizzando i luoghi fatiscenti e abbandonati, lo sviluppo sostenibile, incentivando mobilità collettiva, l’occupazione giovanile, l’uso delle energie rinnovabili.

Su questi temi Italia Viva aprirà il confronto con tutte le forze politiche del territorio, con i movimenti civici e con la società civile, per coinvolgere ogni portatore sano di interessi allo costruzione del programma.

Il coordinatore cittadino

Domenico Tafuri













