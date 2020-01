Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Ruiz ancora in cabina di regia

63 Visite

Napoli, emergenza difesa

Maksimovic e Malcuit ko, Mario Rui squalificato. Se Koulibaly non dovesse recuperare (il senegalese ha svolto lavoro personalizzato come Mertens e Ghoulam) si metterebbe davvero male per Gattuso, che si ritroverebbe con una linea difensiva obbligata: Di Lorenzo a destra, Luperto e Manolas centrali, Hysaj a sinistra. In porta vedremo ancora Ospina. In panchina i due nuovi acquisti Lobotka e Demme.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina, Cutrone scalpita

Sono 24 i convocati di Iachini per la trasferta di Napoli. Ecco l’elenco in ordine alfabetico: Badelj, Benassi, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic e Zurkowski. Il grande dubbio riguarda il partner d’attacco di Chiesa, con Cutrone fresco del gol in Coppa Italia che scalpita per partire dal 1′.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.













