Marano, lavori alla condotta fognaria: lunedì chiuso il tratto tra via Rocchetti e via Soffritto

Lunedì riprenderanno i lavori per la realizzazione della condotta fognaria in via Marano Pianura, nel tratto che va da via Rocchetti a via Soffritto (lato tabaccheria).

Si cercherà – spiegano dal comando della municipale – per quanto possibile di limitare gli inevitabili disagi per la circolazione ma si sta lavorando per realizzare un’opera necessaria ed attesa da molto tempo. Purtroppo sarà inevitabile la chiusura del tratto interessato dai lavori, e l’unica alternativa possibile resta via Soffritto dove sarà istituito un senso unico alternato regolato da semafori. La ditta – fanno sapere dal Comune – ha tutto l’interesse a ridurre al minimo il tempo necessario e a liberare la strada ma è necessaria la collaborazione dei cittadini e la comprensione che i lavori sono a vantaggio dei residenti della zona.

