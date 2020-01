Controlli dei Nas, chiusa pizzeria invasa da blatte sul lungomare

59 Visite

Pizzeria chiusa perché invasa da blatte. Nei giorni 11 e 12 gennaio scorsi, a Napoli, nel corso di un’attivita’ programmata col personale dell’Asl Napoli 1 Centro- Dipartimento di prevenzione, militari del NAS hanno proceduto al controllo congiunto di alcuni esercizi commerciali, a conclusione delle cui verifiche è emerso quanto indicato per ciascuno di essi: a carico di una pizzeria-trattoria ubicata nei pressi del lungomare, si e’ proceduto alla chiusura dell’intera attivita’ per le gravi condizioni igienico sanitarie e strutturali del servizio igienico, risultato invaso da blatte; in una pasticceria, con annesso laboratorio, ubicata in zona Posillipo, si e’ proceduto a sequestrare 90 chili di prodotti dolciari privi di rintracciabilita’ alimentare, e a prescrivere alla parte la risoluzione di carenze igienico sanitarie e strutturali; in un laboratorio di produzione pasticceria e gastronomia, anch’essa ubicata nei pressi del lungomare del Capoluogo, si e’ proceduto a sequetrare 400 kg di alimenti privi di rintracciabilita’, e a prescrivere alla parte la risoluzione di carenze igienico sanitarie e strutturali; in un laboratorio di produzione pasticceria e gastronomia, operante nella zona di Posillipo, si e’ proceduto a sequestrare 40 kg di alimenti privi di rintracciabilita’, e a prescrivere alla parte la risoluzione di carenze igienico sanitarie e strutturali; ad una pescheria, in zona Mergellina e’ stata notificata una diffida per la presentazione dei documenti autorizzativi; in un’altra pescheria, anch’essa ubicata in zona Mergellina, si è proceduto al sequestro sanitario con immediata distruzione di 10 kg prodotti ittici, per la mancata detenzione di documentazione inerente alla rintracciabilita’ alimentare; in una macelleria in zona Chiaia, si e’ provveduto ad impartire prescrizioni sotto l’aspetto igienico sanitario.













