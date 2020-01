Marano, altri 250 mila euro di debiti fuori bilancio per somme urgenze. Intanto gli operai del verde pubblico sono ancora a spasso: si attende una variazione di bilancio

381 Visite

Altri 250 mila euro di debiti fuori bilancio derivanti dal ricorso alle somme urgenze (in assenza di bilancio) per gli interventi da eseguire sul territorio. Altre ditte individuate con affidamenti diretti. Intanto da settimane non si riesce a sistemare la vicenda degli operatori della ditta del verde pubblico, al momento senza lavoro, perché la giunta Visconti non ha ancora effettuato una variazione di bilancio che consentirebbe agli uffici di bandire la solita gara a mezzo Me.Pa., il mercato elettronico per la pubblica amministrazione. Niente gara e per ora niente proroga alla ditta il cui contratto è già scaduto da tempo. Il Comune ha le sue priorità: dove vede, insomma, e dove “ceca”….













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS