Donne travolte da un’auto in via Marano-Pianura. I residenti: “Da anni segnaliamo la perdita idrica che poi diventa ghiaccio”

“E’ da dieci anni che segnaliamo la perdita idrica in via Marano-Pianura, all’altezza dei civici 275-276-277, dove stamani una auto, con ogni probabilità scivolata su una lastra di ghiaccio, ha travolto due donne”. I residenti di via Marano-Pianura lo ribadiscono con forza: quel tratto di strada è un pericolo e molti, anche tra i comunali, ne erano a conoscenza.

L’impatto tra un’autovettura, una Smart guidata da un 19 enne, e due ragazze intente a fare jogging è stato violentissimo. Sul luogo dell’incidente sono giunti i mezzi di soccorso, una pattuglia dei carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia municipale. Il guidatore è stato sottoposto all’alcoltest.













