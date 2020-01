Da Napoli l’appello a Papa Francesco a non farsi intimidire sui preti sposati

103 Visite

Napoli, dopo le polemiche nate per la pubblicazione del libro “Dal profondo dei nostri cuori” scritto dal cardinale Robert Sarah, prefetto della congregazione per il Culto divino e dove sembra averci messo mano e “testa” anche il Papa emerito Benedetto XVI, si stanno facendo sentire le voci di entrambi gli schieramenti. Da Napoli è intervenuto Samuele Ciambriello, attuale Garante campano dei Detenuti, giornalista e scrittore, ma sopratutto un laico con un passato da prete di frontiera nei carceri e nelle strade. Ciambriello, dirigente nazionale di “Vocatio” il movimento che raggruppa i preti sposati italiani ha dichiarato: “Il nostro Movimento, da sempre impegnato perché anche nella chiesa cattolica di rito latino sia ammesso il celibato opzionale dei preti, aveva salutato con favore l’apertura, per quanto timida e limitata a casi rari per comunità remote dell’Amazzonia, verso i presbiteri uxorati. E mantiene salda la speranza che il Papa regnante non si farà intimidire dal colpo di mano del suo predecessore […]. Una dichiarazione netta e chiara quella del movimento dei preti sposati e che susciterà, a sua volta, ulteriori reazioni tra i conservatori e i riformatori della Chiesa cattolica.













