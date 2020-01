SANITÀ, NAPPI: DE LUCA FA IL MARZIANO MA È LUI CHE HA GESTITO PER 5 ANNI LA SANITÀ CAMPANA 

106 Visite

“È davvero curiosa la lamentela che oggi il Presidente De Luca fa su facebook circa il presidio di polizia al San Giovanni Bosco non ancora arrivato. Come se lui fosse un marziano, come se il suo partito non fosse al governo e come se lui non avesse avuto da 5 anni in mano la gestione della sanità campana” così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. “Invece di occuparsi concretamente dei problemi della Regione e magari contrastare le aggressioni contro medici e personale ospedaliero promuovendo una sistema sanitario sicuro, funzionante e strutturato, si limita a trovare alibi e fare scaricabarile. La nostra regione – incalza Nappi – è a un livello vergognoso sia per la mancanza di personale e strutture adeguate che per servizi negati e attese infinite. I problemi vanno risolti alla radice e non con promesse o vaghe parole di solidarietà a tragedia avvenuta”.













