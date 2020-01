Marano, problematiche dell’ufficio tecnico: i consiglieri della I commissione incontrano l’assessore Scatola

184 Visite

Si è tenuto questa mattina nella Sala Giunta del Comune l’incontro chiesto dai componenti della Prima Commissione Consiliare Permanente, i Consiglieri Maria Accongiagioco, Luigi Carandente, Ciro Marzi, Marta Monti e Lorenzo Abbatiello con l’Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici Arch. Massimo Scatola.

Tanti i temi trattati anche alla luce dell’insediamento del nuovo Dirigente dell’Ufficio Tecnico, dalle pratiche di condono edilizio giacenti, alla possibilità gestirle con l’adozione della c.d. “autocertificazione”, della Commissione Paesaggistica Locale e l’elenco di tecnici individuati dalla Commissione Straordinaria per istruire determinate pratiche, diverse questioni su cui l’Assessore si è detto determinato ad attuare.

“Incontro propositivo” commentano così i Consiglieri “monitoreremo tempi e procedure”.

Infine è stato posto l’attenzione anche su alcune proposte della commissione in corso di lavorazione come il “progetto adotta un’aiuola”

