Marano, emergono dettagli sull’irruzione alla Deutsche Bank avvenuta nella notte: un tentato furto. I banditi si sono dati alla fuga dopo aver danneggiato un roller cash

Non si è trattata di una tentata rapina bensì di un tentato furto all’interno della filiale della Deutsch bank di via Falcone. E’ quanto è emerso nelle ultime ore. Il direttore della filiale, con un apposito cartello, aveva citato testualmente l’espressione “tentata rapina”. A fare chiarezza i carabinieri della locale compagnia. I banditi hanno fatto irruzione nella notte, ma non sono riusciti a portare a compimento il proprio disegno criminale, forse perché allertati da un palo circa l’imminente arrivo di una pattuglia dei carabinieri. I malviventi sono riusciti però a danneggiare il roller cash di un operatore su cui avevano concentrato le proprie mire.













