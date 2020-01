Il rimpasto di giunta a Marano? Ormai è una barzelletta, altro che rivoluzione! Visconti cerca un assessore donna…

177 Visite

Qualche sito non giornalistico, forse in vena di barzellette, si era spinto nei giorni scorsi a scrivere di una presunta “rivoluzione” che il sindaco Visconti starebbe per mettere in campo a febbraio. Rivoluzione da farsi sul fronte del famigerato rimpasto di giunta.

Premesso che tutto si può dire di Visconti, fuorché che sia un rivoluzionario (Visconti è un sindaco come tanti altri, per molti versi conservatore, circondato da molti incompetenti e che teme le scelte impopolari), in realtà a febbraio non accadrà un bel nulla o poco più.

Entro la fine del mese sarà individuato e nominato il nuovo assessore: al 99,99 per cento sarà Antonio Discetti, ex dirigente di Giugliano e altri comuni, indicato dai sei ex malpancisti con la benedizione di un consigliere del Pd.

Discetti dovrebbe ottenere le deleghe oggi detenute da Massimo Scatola, nominato appena un mese e mezzo fa dal primo cittadino.

Il sindaco – come abbiamo scritto diverse volte – ha però un grosso problema: deve individuare un assessore donna da piazzare al posto della dimissionaria Trematerra. E al momento questa donna non è stata ancora individuata.

La faccenda si è ingarbugliata e non di poco. La Trematerra aveva le deleghe alle politiche sociali e queste, salvo sorprese, passeranno alla Perna. Discetti otterrà urbanistica e forse lavori pubblici e a Scatola sarà dato qualche contentino: patrimonio, cimitero e poco altro.

Resta il nodo Nobler: se salta l’assessore al Bilancio chi lo sostituirà? Se una casella è occupata da Discetti, un’altra da Scatola, è inevitabile che la delega al bilancio debba andare a un esponente del gentil sesso, che al momento, però, non si intravede.

Anche il trio Bruno, Scuteri, Marzi ambisce ad ottenere un assessorato. Ma lo spazio per tutti non c’è, almeno al momento. Ecco perché Visconti non farà alcuna rivoluzione: al massimo sostituirà due assessori, ma la De Nigris resterà saldamente al suo posto, la Perna anche e anche Perrotta nonché D’Alterio. Di quale rivoluzione parlano, allora?













