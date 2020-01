Marano, tributi comunali: la giunta Visconti esternalizza il servizio. La proposta sbarcherà in Consiglio comunale

100 Visite

Tributi comunali, l’amministrazione Visconti è pronta a varare gli atti finalizzata all’esternalizzazione dei servizi. Non solo acqua, ma anche spazzatura, occupazione di suolo pubblico, pubblicità e passi carrabili. La delibera sarà al vaglio dei consiglieri nel corso della prossima seduta di consiglio comunale, che verosimilmente si terrà entro la fine del mese. La giunta ritiene che senza questo atto difficilmente incasserà il via libera dal Ministero dell’Interno sul bilancio stabilmente riequilibrato. Servizi affidati a una ditta esterna, insomma, per garantire maggiori entrate all’ente in dissesto finanziario.













