Marano, scoppia un altro caso: mezzi e operai Tekra (di Marano) utilizzati ad Aversa. Ecco il sospetto

Scoppia l’ennesimo caso sul fronte dell’igiene urbana. Da quanto si apprende la ditta Tekra, nella giornata di oggi, avrebbe impiegato alcuni mezzi e operai del cantiere di Marano nel territorio di Aversa e ciò sarebbe stato segnalato agli amministratori comunali che sarebbero partiti alla volta della cittadina casertana per constatare l’accaduto. Qualche mese fa, quando qualcuno autorizzò i camion della Tekra – carichi di umido – a sostare per una notte e un’intera mattinata in un’area comunale, nessuno vide niente. Fummo noi di Terranostranews a svelare l’arcano e a contattare i carabinieri. Qualcuno, in quell’occasione, giocò a nascondere i fatti ma non fece i conti con il nostro portale. Da quel caso sono scattati anche alcuni avvisi di garanzia. Oggi, invece, evidentemente lo scenario è diverso e l’amministrazione comunale si è subito mossa e qualcuno, il solito amministratore, avrebbe subito contattato qualche mercenario della informazione per documentare il tutto. Qualcosa in questa vicenda, però, non torna, non ci quadra. Naturalmente siamo disponibili ad accogliere eventuali repliche della società interessata, che pare abbia ottenuto un appalto nel comune aversano e dirottato in quel territorio (non negli orari di servizio di Marano) alcuni mezzi e uomini.

Da qualche settimana, soprattutto durante il periodo natalizio, un numero imprecisato di dipendenti Tekra si era assentato dal servizio perché ufficialmente in malattia. Assenze ve ne sarebbero state anche nell’ultimo periodo e, forse, il Comune ora vuole vederci chiaro. Il fatto più sconcertante è però un altro: l’ufficio igiene urbana, sollecitato dal nostro portale, ci riferì che non era possibile sanzionare la ditta in caso di servizio non adeguato dovuto alla carenza di personale della ditta. Una risposta che ci fece letteralmente sobbalzare.













