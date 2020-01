Marano, corso Vittorio Emanuele (in attesa della riparazione) si trasforma in discarica a cielo aperto

411 Visite

La voragine sta sempre là. La riparazione continua a slittare per gli arcinoti problemi finanziari del Comune, che dovrebbe incaricare una ditta esterna per il completamento del lavoro. Intanto corso Vittorio Emanuele si sta lentamente trasformando in una discarica di rifiuti. Qualche incivile proprio non riesce a trattenersi e sversa all’interno della buca. L’ufficio tecnico attende intanto il via libera a alla variazione di bilancio che dovrebbe far sbloccare la situazione sul fronte lavori. Il tempo, però, passa. Ormai è più di un mese che quel tratto di strada è in quelle condizioni.













