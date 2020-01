Marano, abusi edilizi ad ogni angolo: ecco l’elenco delle opere da abbattere rilevate a dicembre. Mistero su alcuni casi

693 Visite

Il Comune di Marano ha diramato l’elenco degli abusi edilizi riscontrati nel mese di dicembre e le relative ordinanze di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi.

Ordinanza di demolizione per lavori realizzati alla via Sconditi, civico 13. Struttura in metallo aperta e con copertura di lamiera, con annesso gabbiotto, presumibilmente adibito a ricovero di animali.

Ordinanza di demolizione opere abusive per lavori realizzati alla via Vallesana. Capannone in lamiera e struttura in ferro; antistante lo stesso vi è un’altra struttura in ferro ed alcune capriate. Risulta essere realizzata anche una pedana in calcestruzzo con continuazione di zona pavimentata. In prossimità delle particelle 671 e 382 è stato realizzato un muro di contenimento prospiciente al mercato ortofrutticolo.

Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive realizzate in via Castelvbelvedere, al civico 293. Cambio di destinazione d’uso in violazione di un locale mutato in categoria uso abitazione.

Ordinanza di demolizione opera abusiva realizzata in via Norvegia, al civico 6. All’apertura del cancello del supermercato denominato Meridional infissi si constatava che tali locali sono accessibili anche dal corso Europa. La superficie complessiva è composta da due vani tra loro collegati, su cui è stata effettuata una fusione, trasformazione e cambio di destinazione d’uso.

Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori eseguiti in via San Rocco, al civico 326. Difformità dello stato dei luoghi di un locale adibito ad attività di gommista.

Ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in via Baracca, al civico 18. Trasformazione di una tettoia autorizzata in una mansarda abitabile, composta da vano principale, stanzetta, servizio igienico, pavimentazione completa e finitura di pareti.

Non si sa nulla, invece, dell’annunciato abbattimento del ristorante La Cerasella (Di Pace lo aveva annunciato in pompa magna), le cui irregolarità furono evidenziate durante il periodo commissariale e oggetto di ordinanza di demolizione, e poco si fa di alcune attività commerciale per le quali pare che gli avvocati convenzionati dell’ente non si siano costituiti in giudizio.













