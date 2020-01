Clamoroso Amrabat, potrebbe rifiutare il Napoli per la Fiorentina

85 Visite

La Fiorentina è ora in pole position per arrivare a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino dell’Hellas Verona non ha infatti ancora dato il suo assenso al trasferimento al Napoli per giugno, con il club di Aurelio De Laurentiis che aveva già trovato l’accordo per giugno 2020 con la dirigenza scaligera. Anche con i viola il trasferimento sarebbe a giugno (Amrabat non può trasferirsi in questa parentesi di calciomercato: in stagione ha giocato già anche con il Bruges) ma il giocatore sembra molto tentato dall’offerta di Rocco Commisso.













