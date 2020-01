505 Visite

Ennesimo incidente nella zona di via Castelbelvedere. Una donna è stata investita poco fa da un’autovettura guidata da un uomo che si è prontamente fermato per prestare soccorso. La donna, sanguinante in vari punti del corpo, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul luogo del sinistro i carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia municipale di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS