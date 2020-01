Parla Tamburrino, il pentito che ha svelato il covo di Di Lauro junior: “Confidai tutto in ascensore”

94 Visite

Sabato due marzo, giorno di ordinaria follia. Ha spiegato Salvatore Tamburrino, secondo quanto riportato dal Mattino: «Avevo ucciso mia moglie, mi resi subito conto di aver commesso una cosa ignobile, mi affidai al mio avvocato per consegnarmi alle forze dell’ordine. Fui prelevato dalla polizia di corso Secondigliano, consegnai la mia pistola, fui portato in Questura». Cosa accadde in quei frangenti? «Nell’ascensore, ad alcuni poliziotti, confidai loro il luogo dove si trovava Marco Di Lauro. Volevo, grazie a questa informazione, ottenere la disponibilità di poter riabbracciare un’ultima volta i miei figli. È stato quindi un moto immediato e spontaneo».

Tutto in poche ore, secondo la ricostruzione messa a verbale, nel corso delle indagini condotte dai pm Maurizio De Marco e Vincenza Marra. Siamo in via papa Giovanni XXIII a Melito, al quinto piano di un edificio di edilizia popolare. È qui che si consuma la tragedia di Norina Matuozzo. Ha 33 anni e tanta voglia di vivere, di dedicarsi alla crescita dei figli, ma è decisa a chiudere i conti con Salvatore Tamburrino, l’uomo che da almeno 15 anni svolge il ruolo di angelo custode del boss latitante Marco Di Lauro. È lui il link tra il covo del ricercato e il resto del mondo, un camorrista dal profilo basso, ma che non accetta di perdere la moglie.

Due parole ai suoceri, poi – di fronte alla determinazione della donna che chiede una vita diversa – la mano sul grilletto e quel tum tum che non lascia scampo. Sangue freddo, un femminicidio che c’entra poco o nulla con la camorra. Poche ore dopo, arrivano le manette e il primo approccio. Lì, in ascensore, quelle parole, quell’indirizzo sussurrato ad un agente: «Via Emilio Scaglione», tanto è bastato per stanare F4, per chiudere i conti con un soggetto ricercato per una condanna a dieci anni per fatti di droga e tuttora sotto processo per l’omicidio del giovane impiegato (estraneo alla camorra) Attilio Romanò. Fonte Il Mattino













