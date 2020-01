Napoli kamikaze in difesa e la Lazio ne approfitta

94 Visite

Ancora una vittoria, la decima di fila per la Lazio, che supera 1-0 il Napoli all’Olimpico e si porta a soli tre punti da Juventus e Inter che guidano la Serie A. A regalare il record di vittorie consecutive per il club biancoceleste, proprio nella settimana in cui ha festeggiato i 120 anni di storia, è il suo capocannoniere Ciro Immobile al ventesimo gol in campionato. In occasione della rete del bomber di Torre Annunziata grave complicità del portiere ospite Ospina che perde palla tentando un dribbling proprio su Immobile e perdendo palla in favore del numero 17 biancoceleste che tira in porta, Di Lorenzo prova la respinta ma la palla finisce in rete. Il festival degli errori, insomma.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS