Amministrative 2020, nasce Officina Mugnano. Domani la presentazione

Apre domenica 12 Gennaio alle 11,00, in piazza Municipio n.1, “OFFICINA MUGNANO. Amministrative 2020”, in quella sede saranno resi noti i soggetti ispiratori e le sigle aderenti alla nuova iniziativa politica in vista delle prossime elezioni di maggio. “Tutto lascia presagire – spiegano i promotori – che intorno a questo progetto ci sia la volontà di mettere in campo l’ALTERNATIVA POSSIBILE alla attuale amministrazione di centro sinistra che attualmente governa la città”.

Nota stampa













