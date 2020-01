Mugnano. Comitato Voce ‘e Popolo lancia i Gazebo delle Idee.

171 Visite

Comitato Voce ‘e Popolo, condividendo l’apertura del M5S di Mugnano, lancia i Gazebo delle Idee. Sotto i nostri Gazebo sarà data voce a Cittadini, Associazioni, Movimenti e Liste Civiche che potranno proporre idee e strategie di governo da validare ed inserire nel Programma per Mugnano. Saremo in piazza coi nostri GAZEBO Domenica 12-19-26 gennaio e 2 febbraio dalle 10:30 alle 13:00.

Vogliamo dar vita al principio espresso dall’art.1 della nostra Costituzione, “la sovranità appartiene al popolo” e siamo convinti che solo attraverso la sua volontà e partecipazione attiva si possa dare forza e realizzare un progetto di cambiamento. Ed è per questo motivo che concluderemo con una due giorni 8 e 9 febbraio in cui la parola sarà data ai Cittadini che potranno far sentire la propria voce. Ognuno avrà in queste sessioni 5 minuti per esprimere le proprie idee per un programma di cambiamento per la nostra Mugnano.

Il primo appuntamento coi GAZEBO ti aspetta questa Domenica 12 gennaio dalle 10:30 alle 13:00 a via Napoli di fronte la Parrocchia S. Alfonso e S.Luigi.













