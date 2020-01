615 Visite

Attimi di paura in via Pendine-Casalanno, dove un camion – che pare non riuscisse a fare manovra nell’angusta stradina – avrebbe preso fuoco o sarebbe stato dato alle fiamme. Usiamo il condizionale perché la dinamica dei fatti, al momento, non è chiara. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili urbani e i mezzi tecnici in uso al comune di Marano. Non ci sono feriti.













