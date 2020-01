Marano, l’assessore Perrotta continua a far slittare i tempi del bando per lo stadio comunale

352 Visite

Salvatore Perrotta, assessore in quota Pd ma in realtà assessore autonomo, non ha ancora mantenuto la promessa fatta oltre un anno fa, quando dichiarò che avrebbe, nel giro di pochi mesi, bandito la gara per l’affidamento dello stadio comunale di Marano. Ad oggi nessun atto ufficiale è stato diramato né tanto meno si conosce quale sia l’intenzione del solerte assessore, abile nel pubblicizzare solo le cose che dice lui (qualche finanziamento intercettato) e a non rispondere mai alle domande più scomode. Lo stadio è da tempo gestito in regime di affidamento diretto e, tra l’altro, in un comune in regime di dissesto finanziario. L’opposizione aveva preannunciato un esposto alla Corte dei Conti ma anche di questo proposito poco o nulla si sa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS