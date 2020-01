Marano, il comando vigili è nel caos totale: nel giro di pochi mesi ne resteranno solo 25. E Visconti ha autorizzato pure un trasferimento alla Procura di Aversa

2.184 Visite

C’è un settore del municipio che è ormai prossimo al caos: il comando dei vigili urbani, che a breve perderà altre quattro unità: Gaetano Ranucci (fine mese), Gaetano Iacolare (aprile), Crescenzo Pirozzi (aprile) e Giuseppe Del Prete (maggio). Entro fine anno andrà via anche un’altra unità e un’altra, per l’incomprensibile scelta del sindaco Visconti, sarà trasferita ad Aversa presso gli uffici della Procura di Napoli nord. In totale ne resteranno 25 a fronte di una pianta organica che ne prevederebbe almeno 80. Un’emergenza vera, ma il Comune non può assumere per gli arcinoti problemi legati al dissesto finanziario e alla mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Nonostante gli annunci di qualche assessore in vena di barzellette, non si sono visti nemmeno gli agenti che dovevano arrivare in prestito dalla Città Metropolitana. Al numero dei vigili oggi in servizio (29 ma ne diventeranno 25 entro la fine dell’anno) vanno poi sottratti quelli che quotidianamente, per ragioni di malattia o permessi vari, si assentano.













