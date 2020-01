Marano, il caso alla Ranucci: mamme puliscono aula e gettano giocattoli di un bimbo autistico

902 Visite

Hanno gettato via i giocattoli che un bambino utilizzava durante le ore di lezione perché erano “sporchi” e rappresentavano una “fonte di infezione” per i loro figli. A scoprirlo è stato lo stesso piccolo alunno, colto da una forte crisi per aver perso i suoi riferimenti nella classe che frequenta ogni giorno.

L’episodio è avvenuto ieri mattina nella scuola elementare Amanzio-Ranucci-Alfieri di Marano. Protagoniste alcune mamme che si sono auto-assegnate all’interno dell’istituto scolastico il compito di pulire la classe dei figli perché la cooperativa incaricata, in mobilitazione da mesi per la riduzione delle ore lavorative, “non lo fa in modo adeguato, lasciando le aule sporche” tanto da aver provocato – secondo quanto sostengono – un’infezione ad un bambino. A riferirlo è Radio Crc, ma alcuni rappresentanti dei genitori smentiscono parzialmente tale ricostruzione. Sarebbero si stati gettati via alcuni giocattoli, ritenuti sporchi, ma non con l’intento di danneggiare il bimbo autistico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS