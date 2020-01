651 Visite

È divampato un incendio, di grandi proporzioni, nei pressi della Circumvallazione esterna, tra Giugliano e Qualiano, in un’area appartenente ad un ex campo Rom, colma di rifiuti. I fumi, neri e densi, per la presenza di materie plastiche, sono visibili a chilometri di distanza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS