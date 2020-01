Elezioni comunali e regionali: quando si vota? E’ ancora un mistero

72 Visite

L’unico dato certo è che i consigli comunali in scadenza, anche quelli per fine anticipata e quindi con la sola eccezione di quelli commissariati per le infiltrazioni della criminalità organizzata, saranno rinnovati in un turno elettorale domenicale tra il 15 aprile e il 15 giugno. Lo stabilisce una legge nazionale che non lascia spazio ad equivoci. La domenica esatta sarà individuata con un decreto apposito del ministro dell’Interno che convocherà i comizi elettorali. La decisione è rimandata quindi ad un organo politico. Un’altra legge nazionale prevede anche l’election day e quindi la scelta di accorpare le diverse elezioni in un solo turno soprattutto per determinare una diminuzione dei costi. Ma tale legge non sempre è armonizzata con norme locali che, pur essendo di rango minore, sono il frutto della capacità legislativa autonoma delle regioni che non può essere né ignorata né limitata.

La Regione Campania ha una sua legge elettorale, la numero 4 del 2009, che disciplina analiticamente il termine prima del quale non è possibile indire le elezioni, prendendo come riferimento il giorno dell’elezione del presidente della giunta cinque anni prima. Il combinato disposto di questa legge con un’altra precedente consente di individuare il lasso di tempo, che è sempre di 90 giorni, entro cui si può decidere di andare a votare. Per la Campania, si potrà andare a votare una domenica tra il 3 maggio e il 2 agosto prossimo. Il lasso di tempo è diverso da quello previsto per le comunali che è appunto tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per votare insieme si dovrebbe andare alle urne tra il 3 maggio e il 15 giugno.













