Calabria, imbarazzo in casa M5S: il candidato alle regionali è cugino di un boss

Francesco Aiello finisce nel mezzo di una nuova bufera. Dopo lo scandalo scoppiato per la villa “ dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere “, il candidato grillino in Calabria deve fare i conti con un legame di parentela con Luigi Aiello.

Il docente universitario è cugino di primo grado del boss, ucciso a Soveria Mannelli il 21 dicembre 2014 nella faida del Reventino tra gli Scalise e i Mezzatesta. Secondo la Dda di Catanzaro era uno ‘ndranghetista che faceva parte del “ gruppo storico della montagna “. Per i pm era affiliato alla cosca Mezzatesta ed era in grado di ordinare omicidi e fare estorsioni. Lo “Sceriffo”, così chiamato, ha avuto alle spalle una carriera da criminale: tra il 1982 e il 1983 è stato condannato per omicidio preterintenzionale, rapina, furto, detenzione illegale di armi e tentata estorsione. Dopo aver scontato la pena, l’uomo non ha mai abbandonato gli ambienti malavitosi: se non fosse stato ucciso, probabilmente sarebbe stato spedito nuovamente in carcere in quanto sospettato di aver partecipato all’omicidio di Daniele Scalise.

Il candidato pentastellato si è così difeso: “ Non ho nulla a che vedere con mio cugino. Non posso scegliere i parenti. Posso scegliere come vivere, chi frequentare e chi escludere dalla mia vita “. Del parere opposto invece il senatore 5S Nicola Morra che – appresa la notizia – ha annunciato il suo disimpegno in occasione delle elezioni Regionali in Calabria: “ Non darò alcun sostegno alla lista “.

Il presidente della Commissione antimafia ha ribadito: “ Occupare gli spazi di cui ha parlato il procuratore Gratteri di recente è fondamentale, ma farlo con le persone giuste è un obbligo morale per chi fa politica attiva “. Da Aiello si sarebbe aspettato “ pubblicità e trasparenza sulle sue parentele “. Morra ha voluto ricordare che la faida del Reventino è stata “ sanguinaria e visti i precedenti di Luigi Aiello, cugino del candidato, e lo scalpore mediatico sulla questione dell’abitazione di Francesco Aiello, avrei preferito sapere tutto com’è nel diritto di ogni elettore “. Il grillino ha sottolineato che “ avere omesso queste informazioni ” non è “ affatto corretto “.













