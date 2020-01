Anm Napoli verso la liquidazione

215 Visite

Dopo l’ammutinamento degli autisti in difesa di un collega che dormiva in servizio, il sindaco Luigi De Magistris minaccia di non finanziare più Anm con 54 milioni e di chiuderla, ma in realtà ci sono sulla sua scrivania lettere d’intenti provenienti anche da aziende francesi, tedesche e inglesi pronte a entrare nell’affare del trasporto pubblico locale di Napoli e sostenere Anm alla gara per le tratte che deve indire proprio la Regione. Intanto a 24 ore dal paralisi dei bus su sulle linee principali, gli stessi 63 mezzi che giovedì erano stati giudicati dagli autisti inadeguati a uscire in strada, ieri sono tornati miracolosamente in servizio.

Un motivo in più per cercare di dare una sterzata all’azienda: nella sostanza l’ex pm punta su privati stranieri per affrontare lo sfascio. L’anticamera di una privatizzazione piena o a metà nel caso il Comune mantenesse la gestione. «Siamo già proiettati verso altri orizzonti, se non si cambia registro sarà inevitabile a questo punto mettere l’azienda sul mercato» racconta l’ex pm. Insomma, tra i due eterni litiganti un altro terreno di sfida: i trasporti. Con l’annuncio di De Luca che inevitabilmente sa anche di propaganda elettorale atteso che a maggio si vota per l’ente di Santa Lucia e l’ex sindaco di Salerno è a caccia della riconferma.

