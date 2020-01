Sesso, cinque tendenze del 2020 da tenere d’occhio

90 Visite

L’eros è in continua evoluzione, è una questione culturale, le cose che prima erano accettate o prese quasi come dogma col tempo possono diventare obsolete. La medicina, la tecnologia,la situazione sociale e politica,la televisione, il cinema e molte altre cose hanno un effetto importante nella nostra vita sessuale, in ciò che facciamo e smettiamo di fare, in ciò che sembra accettabile o inaccettabile, in ciò che consideriamo tabù o proibito, e quest’anno non fa eccezione.

Il 2020 è caratterizzato dal cambiamento nato dal movimento #MeToo, dall’idea di benessere legata alla sessualità e dalla nuova ossessione per il cannabidiolo associato all’eros come “medicina miracolosa”… sì, succede anche questo.

Il sesso non è scienza, non hai bisogno di una formula matematica per farlo e per farlo bene, ma avere alcuni consigli dagli esperti può sicuramente darti un ​​vantaggio, insegnarti alcuni trucchi e diventare esperienza.

Il rispetto prima di tutto Nell’era post MeToo, abbiamo una comprensione più chiara del significato del consenso e gli esperti affermano che il fattore emotivo avrà un ruolo molto importante. Di base, se sei innamorato e fai del buon sesso, sei anche più affettuoso e disposto a sperimentare. La svolta, in poche parole, è che ci concentreremo sui nostri sentimenti più profondi e non solo sull’aspetto fisico della sessualità. Il sesso occasionale esisterà sempre, ma oggi tutti cercano una connessione più profonda che li aiuti a sentirsi più a proprio agio nel chiedere ciò che vogliono e sperimentare con qualcuno di cui si fidano. Un’idea più chiara del piacere femminile Fondamentalmente si tratta di capire come funziona il corpo della tua partner e cosa le piace davvero. La dott.ssa Laurie Mintz, autrice di Becoming Cliterate e A Stired Woman’s Guide to Passionate Sex, afferma che il piacere femminile sarà un argomento sempre meno misterioso. «Penso che il piacere femminile e il clitoride (che per la maggior parte delle donne vanno di pari passo, gioco di parole) diventeranno meno tabù – ha spiegato – E penso che le donne si sentiranno sempre più a loro agio con l’uso della tecnologia, in particolare quella focalizzata sul piacere femminile, come gli stimolatori clitoridei». Nel benessere generale, diamo spazio anche a quello sessuale Il benessere è ovunque, quindi è ovvio che ha anche un posto nel sesso. Le piattaforme di educazione sessuale stanno guadagnando sempre più polarità e stanno aiutando a distruggere tutti i pregiudizi, dal body shame alla disfunzione sessuale. Il benessere in questo ambito non si limita al raggiungimento di migliori orgasmi, ma nel sentirsi meglio sia fisicamente che emotivamente. Sesso e CBD I prodotti CBD a base di cannabidiolo stanno diventando sempre più popolari e gli esperti ritengono che inizieremo a vedere lubrificanti a base vegetale che usano il CBD per offrire un’esperienza migliore e sensazioni più intense. Digisessualità La tecnologia si sta intrufolando in sempre più aspetti della nostra vita e il sesso non è escluso. La realtà virtuale e i robot sessuali saranno una tendenza importante nel 2020 e gli esperti ritengono che sempre più persone inizieranno a integrare la tecnologia nella loro vita sessuale. In particolare, le coppie che hanno alcune barriere come la distanza o un problema fisico.













