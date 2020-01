RONGHI: CNAL, NASCE STRUTTURA “DISOCCUPATI PLATEA BROS”

44 Visite

“Nella Confederazione Nazionale Lavoratori è stata costituita la Struttura “Disoccupati platea Bros” per la rappresentanza di questa particolare categoria di disoccupati nei rapporti con le Istituzioni e per contribuire affinchè il loro collocamento al lavoro avvenga in tempi rapidi e nel pieno rispetto dei principi della generalità e della trasparenza”.

A darne notizia è il Segretario Generale di Cnal, Salvatore Ronghi.

“Come primo atto della Struttura, abbiamo chiesto un incontro al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per conoscere i principi e i criteri in base ai quali la Regione sta predisponendo il nuovo bando per il collocamento a lavoro dei disoccupati della platea Bros, anche tenuto conto delle gravi anomalie che hanno contraddistinto la prima fase di avviamento al lavoro di una parte di tali disoccupati” – ha aggiunto Ronghi.

“L’Assemblea – ha reso noto il Segretario Generale di Cnal – ha eletto Maurizio Attanasio coordinatore della Struttura e Rosario Franco e Giovanni Barbaro componenti del Direttivo della stessa”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS