Marano, raccolta rifiuti e cumuli in strada: durante le festività numerosi operai Tekra in malattia. Ma il Comune ha ritenuto di non dover contestare nulla all’azienda

Lo sapevate che durante le festività natalizie, per alcuni giorni, una trentina di dipendenti della ditta Tekra non sono scesi in strada perché ufficialmente ammalati? E sapevate che non sono stati sostituiti e che per i disservizi di quei giorni, pochi o tanti che siano, il Comune ha ritenuto di non dover effettuare alcuna contestazione all’azienda? La ditta viene pagata profumatamente dall’ente cittadino e se ci sono problematiche interne o relative all’organico non può essere il Comune e il territorio a pagarne le spese. Incredibilmente, però, l’ufficio igiene urbana dell’ente ha ritenuto di non dover contestare alcunché alla Tekra. Chissà se l’assessore al ramo ne è al corrente e cosa ne pensa? A noi sembra l’ennesimo scivolone da parte dell’ufficio igiene urbana e della giunta Visconti in senso lato.













