Marano, il comune perde altre tre unità: ecco i prossimi pensionati

Pensionamento alle porte per altri tre dipendenti comunali, il Comune continua a perdere pezzi. Si tratta di Angelo Tammaro (decorrenza 1 luglio), Castrese Chiariello (decorrenza 1 giugno) e Giuseppe Del Prete (decorrenza 1 maggio). Nell’arco di un anno e mezzo il Comune ha perso, tra pensionamenti ordinari, quota 100 e addii volontari, circa 50 unità. Oggi al Comune sono in servizio poco più di 170 dipendenti. L’ente ne dovrebbe avere almeno il doppio.

Le assunzioni sono ferme per varie ragioni: blocco del turn over imposto dallo Stato, comune in dissesto finanziario e bilancio stabilmente riequilibrato non ancora approvato. Al contempo soldi non ne entrano perché non si incassa dal condono edilizio (è tutto fermo) e poco dall’evasione tributaria. Sul fronte evasione, da quando c’è Visconti si è fermata la giostra. Con i commissari furono recuperati più di un milione di euro dalla sola acqua.













