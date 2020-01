Marano, il caso Abbatiello. Lascia la Lega, ma ora cosa farà in consiglio comunale? Da che parte sta? Nella sua nota non sono chiariti diversi aspetti

121 Visite

Abbiamo riletto più volte il comunicato stampa con il quale il consigliere Lorenzo Abbatiello ha annunciato la sua fuoriuscita dalla Lega. Nella nota non si chiariscono alcuni aspetti e, a nostro avviso, si tratta di aspetti di non secondaria importanza.

Abbatiello, da consumato democristiano qual è e sarà, non dice nulla su cosa realmente farà in futuro e da quale parte starà. Scrive di dichiararsi indipendente e di accedere al gruppo misto, ma non chiarisce se da indipendente di opposizione (fino a ieri era tra i banchi della minoranza) o di maggioranza. Nessun cenno, inoltre, alla giunta Visconti, all’operato del sindaco, degli assessori, dell’amministrazione comunale in senso lato. Abbatiello si limita a dire che “che continuerà a battersi con determinazione su temi e proposte importanti per la comunità, mettendo al centro l’ascolto e il dialogo”.

Di seguito pubblichiamo la nota di Abbatiello, in modo che tutti possano farsi un’idea – al netto delle vicende interne alla Lega su cui il consigliere punta l’indice – su come intende realmente muoversi in futuro. Forse sarebbe il caso che Abbatiello spiegasse meglio agli elettori, i suoi in primis, e ai lettori quali politiche intende adottare d’ora in avanti e come si proporrà in consiglio comunale.

La nota dell’ex consigliere della Lega:

“Dopo l’ennesima iniziativa “illegittima” compiuta da un coordinamento cittadino autoproclamato, perché di fatto commissariato in tutta la Provincia di Napoli non posso che riflettere e constatare con amarezza che è giunto per me il momento di lasciare il Partito della LEGA dichiarandomi pertanto Indipendente e accedendo dunque al Gruppo Misto in Consiglio Comunale.

Già da mesi mi ero allontanato dal direttivo cittadino, responsabile di aver svenduto un intero progetto politico e nel quale non riconosco una leadership tale da rappresentare e canalizzare al meglio le esigenze vere dei nostri concittadini, fino a quando, a luglio dopo aver ricevuto attacchi tutt’altro che “politici” rivolti a me e alla mia famiglia decisi di denunciare pubblicamente il disagio per il clima teso, litigioso e controproducente che si respira al suo interno, chiedendo un interessamento dei vertici Provinciali e Regionali per ripristinare un corretto rapporto politico- istituzionale ed un diktat di confronto che purtroppo a tutt’oggi non è arrivato.

Credo che in un partito senza dialogo non può esserci entusiasmo e diventa tutto complicato quando si ha la consapevolezza di non sentirsi a casa propria”. Come sempre guidato dalla passione e dal forte desiderio di dare un contributo alla mia Città continuerò a battermi con determinazione su temi e proposte importanti per la Comunità, mettendo

al centro l’ascolto e il dialogo”.

