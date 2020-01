63 autisti dell’ANM si rifiutano di uscire per strada per solidarietà a collega fannullone

327 Visite

Nella giornata dell’8 gennaio l’ANM (azienda napoletana di mobilità) è stata protagonista di una grossa disfunzione nel ambito del trasporto pubblico degli autobus come racconta il Mattino.

63 autisti, infatti, si sono rifiutati di uscire dal deposito di Via Puglie alla guida dei mezzi adducendo problemi di natura tecnica agli autobus, così solo 60 autobus su 110 disponibili hanno circolato in quella giornata. Ciò è avvenuto dopo che hanno appreso che un loro collega era stato sorpreso dagli ispettori dell’ Anm a dormire invece di svolgere il proprio servizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS