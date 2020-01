Regionali, ancora botta e risposta tra Cesaro e Ciarambino

218 Visite

A. CESARO (FI): CENTRODESTRA? CIARAMBINO CHIARISCA ACCORDI POLITICI CON PD

“Vorrei ringraziare Valeria Ciarambino che con il suo attacco violento è scomposto di oggi certifica l’assoluto vantaggio del centrodestra alle regionali della Campania di primavera, come tra l’altro rilevato non solo univocamente da tutti i sondaggi, ma anche dagli umori dei campani che incontriamo quotidianamente. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“La ringraziamo – aggiunge l’esponente di Forza Italia – anche perché ha gettato la maschera e fatto chiarezza: una forza di opposizione come i 5 Stelle che, anziché attaccare De Luca e il Pd che da cinque anni malgovernano la Regione, attacca chi come il centrodestra unito, ha fatto una opposizione talmente forte e credibile da essere oggi leader di consensi e popolarità sul territorio, dimostra che l’inciucio giallorosso è dietro l’angolo”,

“Sarà bello vedere Ciarambino e De Luca a braccetto. Cosa ne pensa la classe dirigente dei grillini di tutto questo? E la loro base elettorale sopporterà un ulteriore tradimento?”, incalza Cesaro.

“Noi andiamo avanti con serenità, determinazione e concretezza”, conclude il capogruppo regionale campano di Forza Italia.

M5S, Ciarambino: “Noi unica opposizione a De Luca, Cesaro si preoccupi dei suoi guai giudiziari”

“Cesaro stesse sereno. Dopo essere stati l’unica vera opposizione a De Luca in Campania per cinque anni, mentre sotto i nostri occhi si consumavano gli accordi e le spartizioni di nomine tra i compagni di banco di Armandino e i sodali di De Luca, non ci abbasseremo mai al livello di chi ha devastato la nostra regione. Un’opera di distruzione in continuità con la gestione fallimentare di quel Caldoro che oggi vogliono farci credere ricandidato in Campania. Armandino che, dopo grandi sofferenze, non ebbe il coraggio di votare neppure la mozione di sfiducia a De Luca presentata dal suo stesso partito, si concentrasse piuttosto sui suoi guai giudiziari, che potrebbero mettere a rischio la sua ricandidatura. Ma gli garantiamo fin da ora che in tal caso i cittadini della Campania se ne farebbero una ragione”. Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.













