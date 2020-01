Marano, ancora termosifoni freddi in qualche aula e l’incredibile storia di corso Vittorio Emanuele. Comune in panne, ma nessuno molla la poltrona

460 Visite

Continuano a giungere segnalazioni in redazione circa la mancata o parziale accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole del territorio. Dopo il caos di ieri, anche stamani si sarebbero verificati disservizi, in particolare alla scuola Amanzio.

Anche sul fronte dei lavori pubblici, in relazione alla vicenda di corso Vittorio Emanuele, chiusa ormai da oltre un mese, tutto tace. Il Comune, secondo quanto comunicato a suo tempo dall’ufficio lavori pubblici, non ha disposizione (al momento) il mezzo adatto (Bob cut di dimensioni ridotte) per eseguire l’intervento. E ci sarebbe, come sempre, la arcinota questione delle risorse economiche esegue o non “sbloccabili” causa la mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

Questo lo stato dell’arte e la colpa di tutto ciò non può non ricadere su un sindaco che non riesce in alcun modo ad invertire la rotta e su consiglieri inetti che non pensano ad altro che alle loro questioni politiche, rimpasti, rimpastini e altre sciocchezze. La colpa è anche dei cittadini che hanno dato fiducia a questa amministrazione fallimentare sotto tutti i punti di vista.













