72 Visite

Strage nella notte a Bolzano dove un’auto ha travolto un gruppo di persone uccidendone sei.

Aggiornamento 7.50

Come si evince anche da Ansa e Tg7, l’uomo alla guida è stato fermato e portato in ospedale ferito. Riporta un tasso alcolico elevato e sono in corso le indagini del caso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS