Rosa, 21 anni, stroncata nel sonno da un malore

Stroncata nel sonno da un malore che non le ha lasciato scampo. Rosa Abate – come riporta Il Mattino – avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 22 gennaio. Nella tarda mattinata di ieri la madre l’ha trovata immobile nel suo letto, nell’appartamento di via Principe de’ Liguori, a poche centinaia di metri dal bar di famiglia di via Mazzini. Gli iniziali sospetti hanno assunto la forma del dramma in pochi istanti. Sul posto si sono recati i caschi bianchi di San Giorgio a Cremano, diretti dal maggiore Attilio De Vita, i quali erano stati erroneamente avvisati di un malore occorso alla ragazza per strada. Per i soccorsi del 118 c’è invece stato bisogno di attendere oltre mezz’ora, con l’ambulanza arrivata da Marigliano. Non sono mancati attimi di tensione tra i parenti della vittima, prontamente stemperati da poliziotti e carabinieri presenti in zona.













