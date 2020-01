Marano, la giunta Visconti perde tre importanti finanziamenti. Lega giovani: “E’ tempo che si dimettano tutti”

96 Visite

Dopo che la Regione Campania ha revocato un finanziamento di 150.000,00€ al Comune di Marano destinati al progetto “Benessere giovani-organizziamoci”, teso a contrastare il disagio giovanile, per il mancato invio della documentazione adatta alla regione stessa anche a seguito di numerosi solleciti, dopo non essere riusciti ad ottenere il finanziamento di 6.000.000,00€ da parte della città Metropolitana e dulcis in fundo dopo aver perso i fondi anche per il servizio civile, noi come Lega Giovani chiedendo un’atto di responsabilità a tutta la maggioranza la invitiamo a dimettersi considerata la loro incapacità a recuperare fondi esterni. Fondi che sarebbero stati fondamentali viste le criticità finanziare del Comune.

Inoltre, chiediamo spiegazioni anche in merito alle elezioni del Forum Giovanile visto che a quasi un mese di distanza non sono stati ancora resi ufficiali i risultati dello spoglio e far si che quest’organo diventi finalmente operativo.

Comunicato Lega Giovani Marano













