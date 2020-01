Le scelte di Visconti e i primi dubbi per l’ufficio tecnico. Indagati o rinviati a giudizio? Non è chiara la posizione di possibili new entry

152 Visite

Sarebbe da chiarire la posizione di attuali dipendenti e new entry dell’ufficio tecnico comunale. Sul loro capo, secondo alcuni, penderebbe un avviso di conclusioni indagini; per altri, invece, si tratterebbe di una richiesta di rinvio a giudizio o di un rinvio a giudizio. La differenza tra le tre “posizioni giuridiche” non è questione di lana caprina. Il sindaco Visconti, prima di firmare qualche atto, dovrebbe pertanto (per una questione di trasparenza amministrativa e per ragioni di opportunità e non solo) verificare la posizione dei suddetti tecnici e alti funzionari. I reati prospettati si riferirebbero a una concessione o autorizzazione rilasciata un paio di anni fa proprio dall’ente comunale maranese. Ne demmo notizia qualche mese fa, ma nessuno dagli uffici (come sempre del resto) chiarì cosa fosse realmente accaduto o cosa stesse accadendo. Riteniamo sia doveroso chiarire certi aspetti nell’interesse del municipio in primis. Nei mesi scorsi dirigenti e funzionari – come ricorderete – furono “appiedati” per motivi di carattere giudiziario.













