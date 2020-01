Ladri d’acqua, a Sant’Antimo la polizia locale denuncia un cittadino

948 Visite

Intensificati i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Dopo i numerosi sequestri in materia di Terra dei fuochi posti in essere verso la fine dell’anno e le misure di prevenzione adottate per reprimere il fenomeno della vendita di fuochi illegali per il periodo natalizio, nell’ambito dei controlli effettuati sul territorio in materia di evasione dei tributi locali gli Agenti della Polizia Locale diretti dal Comandante Piricelli dopo aver condotto accurate indagini hanno scovato in Via Basilio di Martino l’ennesimo evasore, il quale in barba alle leggi ha manomesso il contatore dell’acqua consumando in modo furtivo miglia di metri cubi di acqua senza versare quanto dovuto. Per furto di acqua e per la manomissione del contatore e’ stato denunciato all’Autorita’ Giudiziaria.













