Marano, non c’è due senza tre: la giunta Visconti perde anche i fondi per il servizio civile

Non c’è due senza tre. Alla fine ce l’hanno fatta: Visconti e i suoi accoliti sono riusciti a perdere anche il finanziamento per il servizio civile. In precedenza il comune da loro (dis) amministrato non era riuscito ad ottenere i sei milioni di euro di Città Metropolitana e il finanziamento (per oltre 100 mila euro) di Benessere Giovani. In prima battuta, vale la pena ricordarlo, erano stati persi anche i fondi della Camera di Commercio per le luminarie. Non c’è che dire: la giunta Visconti sta battendo ogni record. Ma più che Visconti, notoriamente non adeguato al ruolo, c’è da prendersela con i consiglieri che ancora lo sostengono. Grazie a voi tutti.













