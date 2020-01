Incendio in una casa di riposo del Casertano: morti due anziani

76 Visite

Un vasto incendio si è sviluppato in una casa di riposo per anziani a Carinola, nel Casertano. Due persone hanno perso la vita, quattro sono state portate in salvo dai vigili del fuoco, molte altre allontanate prima dell’arrivo dei pompieri. Tre squadre intervenute con l’autoscala per salvare le persone da una finestra. Erano 20 persone ospitate in tutto gli altri si sono messi in salvo. Guasto impianto riscaldamento o corto circuito.













