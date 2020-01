Caso Garden House, l’edificio è agibile. Lunedì Visconti sospenderà l’ordinanza di chiusura. Restano immutati gli atti dell’area tecnica

555 Visite

Si sblocca il caso Garden House, la scuola di via Rossini chiusa per effetto di un’ordinanza sindacale e di atti prodotti dall’area tecnica del Comune. La società incaricata di verificare la staticità dell’edificio ha dato parere favorevole. Di conseguenza il sindaco Visconti, nella giornata di lunedì, sospenderà gli effetti della ordinanza di chiusura sottoscritta alla vigilia di Natale. Restano immutati i provvedimenti dell’ufficio tecnico, ovvero revoca delle concessioni edilizie. Gli alunni, in pratica, potranno continuare a frequentare l’anno scolastico fino a giugno. Il Comune in questo lasso di tempo emetterà ordinanza di demolizione e, in caso di inottemperanza, di acquisizione del bene al patrimonio comunale.













