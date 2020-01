Befana a Qualiano, il concerto del tenore Giuseppe Gambi

65 Visite

Domenica 5 gennaio alle 19 arriva a Qualiano il famoso tenore Giuseppe Gambi. Grazie all’ospitalità di Don Francesco Marino, l’evento si terrà nella suggestiva location della Chiesa Maria SS Immacolata.

Un vero e proprio viaggio in musica con omaggio ai grandi classici con tanto di proiezioni ed immagini. Con il famoso tenore saranno presenti il flautista Francesco D’Acunzo e la pianista Antonella De Pasquale. L’evento, fortemente voluto dall’assessore allo spettacolo Bonaventura Cerqua, che dichiara: “Siamo orgogliosi di poter ospitare un artista che sta avendo una crescita professionale enorme, invitato anche al Columbus day in America. Gambi ha già dimostrato in passato il suo affetto per Qualiano e per questo tutta la città si sente particolarmente legata all’artista”













